Imagini incredibile: Cum sunt tarati oameni cu handicap grav la IML Cluj pentru reexaminare la comisii/Va avertizam: Imagini care va pot afecta emotional!

Te-ai gandi ca in anul 2024, institutiile publice din Romania au dezvoltat practici noi in relatia cu clientii sau, in acest caz, cu pacientii, dar se pare ca lucrurile nu stau chiar asa.Cozile infernale si personalul indiferent au ramas valabile in Romania si poate fi enervant pentru majoritatea dintre noi, insa pentru persoanele cu handicap poate fi un adevarat chin, mai ales cand afara sunt 30 de grade Celsius si nimeni nu vrea sa te bage in seama.Mai multi clujeni care au copii cu ... citește toată știrea