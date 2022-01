Imagini INCREDIBILE! Soferul care a intrat cu masina in casa din Gilau fuge apoi gol pe strada si le arata organele genitale pompierilor - VIDEO EXCLUSIV

Soferul care a intrat cu masina in casa din Gilau a fugit dupa accident, pe jumatate dezbracat, pe strada, si le arata organele genitale.Accidentul s-a produs , duminica, in jurul orei 17:40. Se pare ca soferul a refuzat sa sufle in fiola. Nu este clar daca era drogat sau nu, dar politistii spun caera foarte agitat. El a fost gasit pe jumatate gol, iar cand i s-a cerut sa sufle in fiola a luat-o la fuga. Pompierii au luat-o dupa el, rezultand o scena demna de un film american.ISU Cluj anunta ... citeste toata stirea