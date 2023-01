Imagini inedite de arhiva intr-o expozitie la Muzeul Etnografic al Transilvaniei, cu ocazia zilei culturii nationale, vineri 13 ianuarie.Expozitia se deschide vineri la ora 12 cu vernisajul expozitiei care prezinta activitatea muzeului in secolul sau de existenta. "Prin intermediul imaginilor de arhiva, in mare masura inedite, sunt prezentate expozitiile permanente realizate de-a lungul istoriei muzeului in cele patru cladiri emblematice in care a functionat pana in prezent aceasta institutie: ... citeste toata stirea