O turma de pui de mistreti care cauta mancare, a fost filmata in Parcul Est din Cluj-Napoca. Imaginile inedite cu animalele simpatice au fost publicate de grupul de initiativa civica SOS Parcul Est.Potrivit specialistilor, hrana mistretului este majoritar vegetala si consta in radacini, tuberculi, tulpini, fructe, dar in dieta sa intra si larve, rame, gasteropode, oua si resturi animale. Animalul prefera desisurile care ii ofera adapost si traieste atat la munte cat si in zonele de ses.Zona ... citeste toata stirea