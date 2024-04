IMAGINI RARE. Un castor simpatic a fost surprins traversand strada pe trecerea pentru pietoni, la Turda - FOTO

O imagine extrem de rara a fost surprinsa in Turda. Un castor a fost fotografiat azi-dimineata, in timp ce traversa strada pe trecerea pentru pietoni din zona Parcului Central, de langa podul Ariesului, inainte de sensul giratoriu din Piata Romana.Prezenta castorilor a fost semnalata de turdenii care au frecventat malurile Ariesului, in ultimii ani. Se pare ca ar fi mai multe familii in zona. Primele indicii au aparut pe la inceputul anului 2021, cand in zona serelor de la Domeniul Public ... citește toată știrea