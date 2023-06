"In cateva zile incepe Campionatul European U21 pe Cluj Arena. Stadionul, insa, lasa de dorit. Mizeria, jegul, mucegaiul, mirosul de urina, scaunele rupte in anumite sectoare fac ca imaginea sa nu fie aceea a unei arene europeane. Casa scarii din parcarea subterana miroase a wc CFR, mucegaiul si degradarea se observa pe fatada cladirii, scarile sunt sub orice critica. Mii de sustinatori din intreaga Europa vor veni ca spectatori si se vor intalni cu aceasta imagine de arena abandonata", se ... citeste toata stirea