Imagini socante cu momentul in care consilierul local Daniel Meze a intrat noaptea peste niste copii intr-un hotel din Deva: "Va bat pe toti" VIDEO

Sursa: Stiri de Cluj
Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 07:48
1 citiri
Imaginile au fost facute publice de AS TV, surprinzand momentul in care consilierul local din Floresti, Daniel Meze, a intrat peste un grup de copii intr-o camera de hotel din Deva. In inregistrarea difuzata se aud amenintarile acestuia, inclusiv expresia: "Va bat pe toti", iar o fata este vizibil speriata de atitudinea agresiva a consilierului. Atentie, materialul poate avea un impact emotional puternic.
Incidentul s-a produs in noaptea de 21 spre 22 octombrie 2025, cand un grup de patru elevi ...citește toată știrea

