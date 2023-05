Un castor dragalas, o specie protejata in Romania, a fost filmat in Floresti la coada lacului, in zona cunoscuta in trecut drept Valea Ioni, dar recent a fost redenumita "Delta Floresti" sau "Mica Delta a Florestiului".Castorul se simte foarte bine in acea zona tot mai populara, unde mai sunt si pasari salbatice superbe. Imaginile cu acest loc au facut senzatie in mediul online.Recent, un alt castor a fost filmat in zona respectiva, iar activistii civici au cerut crearea unui "coridor ... citeste toata stirea