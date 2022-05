Imaginile inconstientei in trafic: teroare pe o sosea ingusta din Cluj. "Trebuie anulat permisul pe doua vieti" VIDEO

Un sofer inconstient care gonea cu viteza pe o sosea ingusta punand in pericol vietile oamenilor a starnit reactii virulente pe retelele de socializare. In imaginile postate pe mai multe grupuri de Facebook se vede cum soferul inconstient a fost la un pas sa provoace mai multe accidente in doar un minut. Un clujean a filmat o masina care goneste nebuneste pe drumul Sfantul Ioan, pe sensul spre Manastur, in timp ce depasea toate masinile, fara sa-i pese ca ar fi putut sa provoace un accident ... citeste toata stirea