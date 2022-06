"Impanatul Boului" la Manastirea: animalul, mai agitat ca oricand

Sarbatoarea traditionala "Impanatul Boului", o traditie specifica perioadei solstitiului de vara, s-a desfasurat, astazi, in localitatea Manastirea din comuna Mica. Mai multi ca oricand, oamenii din toata zona au mers in localitatea aflata la doar 4 km de Dej pentru a vedea evenimentele organizate cu aceasta ocazie. Conform traditiei respectata an de an, fetele nemaritate au fost puse la incercarea de a stapani un bou impodobit cu flori, lasat liber pe strazi, relateaza dejeanul.ro.Anul ... citeste toata stirea