Rusaliile sunt marcate la Mintiu Gherlii pe 4 iunie cu sarbatoarea Impanatul Boului.Duminica dimineata de la ora 9 are loc Sfanta Liturghie, urmata de la ora 11 de Slujba de Sfintire a tarinei.La ora 13 are loc pornirea cu boul impanat pe drumul principal, arata gherlainfo.ro.De la ora 14 incepe un bogat spectacol folcloric. In program vor evolua Mihai Emil cu formatia Rapsodia Somesana, Grupul Traditional al Cebenilor, Traditii Ormanene, Ciprian Picovici cu Basardaii Clujului, Dan Fodor, ... citeste toata stirea