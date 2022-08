"Important este sa se odihneasca in pace" - Sinucidere pe Aleea Godeanu, intr-o zona linistita a Clujului

O femeie s-a sinucis pe Aleea Godeanu, din Cluj-Napoca, intr-o zona linistita a Clujului. Aceasta s-a aruncat de la inaltime.La data de 20 august a.c., in jurul orei 07.10, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca au fost sesizati despre faptul ca pe strada Godeanu, a fost gasit decedata o femeie in varsta de 57 de ani.Din primele verificari rezulta faptul ca aceasta ar fi cazut de la inaltime, din imobilul in care locuia.In cauza sunt desfasurate cercetari pentru stabilirea ... citeste toata stirea