Judetul Cluj are o noua strategie de dezvoltare pana in 2030, adoptata de Consiliul Judetean Cluj, dupa ce strategia din 2012 a fost un esec.Presedintele Consiliului Judetean Cluj, Alin Tise, a spus ca "noua strategie de dezvoltare teritoriala a clujului este una solida, care respecta toate directiile de actiune trasate de cele mai importante planuri strategice europene si nationale. Ne propunem ca, pana in 2050, judetul nostru sa aiba cel mai ridicat nivel al calitatii vietii din Romania, cu ... citeste toata stirea