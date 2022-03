In 2015 romanii au refuzat cotele obligatorii de refugiati. Europarlamentar USR: Romania va trebui sa devina un stat care sustine aceasta idee

Un moment de cotitura pentru criza refugiatilor in Europa a fost in aprilie 2015, cand cel putin 5 vapoare avand la bord circa doua mii de imigranti s-au scufundat in Marea Mediterana, pentru ca nu aveau unde sa mearga, incident care s-a soldat cu peste 1.200 de victime. Pe atunci, Klaus Iohannis si-a intarit printr-o declaratie expresa refuzul sau de a accepta asa numitele cote obligatorii de refugiati. De asemenea, presedintele se bucura de sustinerea fara rezerve a guvernului. ... citeste toata stirea