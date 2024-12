In asteptarea unui miracol de Craciun! Povestea celui mai special caine din Cluj: "Stim cata nevoie are de un om"

In prag de sarbatori, cand toata lumea se gandeste la bucuria sarbatorilor in sanul celor dragi, un suflet pur si deosebit, poate cel mai special caine din Cluj, asteapta, de mai bine de o luna, minunea sa.Cu ochii blanzi si plini de speranta, un caine cu nevoi speciale nu si-a gasit inca acel om care sa-i ofere un colt de dragoste in aceaste timpuri atat de grele.Pe grupul de Facebook "Protectia Animalelor Cluj" s-a redistribuit o postare cu patrupedul care inca asteapta un miracol."Tot ... citește toată știrea