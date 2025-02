In cat timp ajung pompierii sau ambulanta la o interventie in Cluj? ISU Cluj a desfasurat peste 25.000 de misiuni in 2024

Fortele ISU Cluj au intervenit, in 2024, la 25.931 de misiuni, dintre care peste 18.000 au fost pentru acordarea prim ajutorului medical. La 75 de misiuni a fost nevoie sa intervina si descarcerarea.Daca vorbim despre incendii, acestia au fost solicitati la 1.177 de cazuri. De asemenea, pirotehnistii ISU Cluj au luat parte la 116 misiuni. Cele mai multe interventii au avut loc in iulie, cu o medie de 73 de cazuri pe zi.In cat timp ajung pompierii sau ambulanta la o interventie, in Cluj?In ... citește toată știrea