In ce Cluj traim? Perversul care se "satisface" in autobuz a fost reclamat in 2017 la Politie, dar DEGEABA - FOTO

Barbatul surprins intr-un autobuz in Gheorgheni, luni dupa-amiaza, in timp ce se masturba, a mai fost reclamat la Politia Cluj cel putin o data, dar degeaba. Oamenii legii nu au facut nimic, din 2017, ba chiar au ras, ceea ce le-a intimidat mai mult pe victime.Politia Cluj a tratat cu superficialitate acest caz, iar perversul isi face de cap prin autobuze de fata cu femei si fete."In 2017, in septembrie sau in octombrie, am sunat la 112. Mi-au facut legatura cu sectia 4 si am vorbit cu ... citeste toata stirea