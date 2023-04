Dupa toate cazurile de violenta in randul elevilor inregistrate in scoli, guvernantii au ajuns la concluzia ca noile legi ale educatiei trebuie sa cuprinda si posibilitatea de exmatriculare a elevilor.Elevii violenti ar urma sa fie exmatriculati, potrivit celor mai noi amendamente aprobate din legile Educatiei. Insa numai in cazuri extrem de grave si nu din ciclul primar.Vorbim despre elevii din clasele 5 si 12 si doar ca o masura extrema, asta daca copilul a trecut printr-o serie de masuri ... citeste toata stirea