In ciuda miturilor, Romania a ajuns tara in care strainii se pot intelege cel mai usor cu localnicii

Romania este tara europeana in care un turist strain se poate intelege cel mai bine cu localnicii. Este concluzia unui clasament realizat de o platforma de invatare a limbilor straine, bazat pe mai multe criterii.Romania ocupa primul loc in topul tarilor din Europa in ceea ce priveste modalitatea de" a naviga" din punct de vedere lingvistic, adica usurinta prin care un strain poate sa calatoreasca prin Romania fara ca limba nastra sa fie un impediment. Inregistrand doar doua limbi vorbite ... citeste toata stirea