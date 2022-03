In Cluj, apare un nou drum judetean, care va fi modernizat

Consiliul Judetean Cluj va integra in reteaua de drumuri pe care o are in administrare un nou drum judetean.In lungime de 6,925 kilometri, acesta va avea indicativul DJ 161 Z si va asigura o legatura rapida intre resedinta de comuna Palatca si resedinta comunei invecinate Geaca, respectiv intre drumurile judetene DJ 161G si DJ 109C.Astfel, potrivit proiectului de hotarare initiat de presedintele Consiliului Judetean, Alin Tise, proiect ce va fi supus spre aprobare in proxima sedinta a forului ... citeste toata stirea