In Cluj au fost depistate cele mai multe cazuri de infectie cu coronavirus din Romania, dupa Capitala, judetul are si azi cea mai mare rata de infectare din Romania

In Cluj au fost depistate cele mai multe cazuri de infectie cu coronavirus din Romania, dupa Capitala, in ultimele 24 de ore, in conditiile in care rata de infectare e cea mai mare din Romania si singura care depaseste pragul de un caz la mia de locuitori, si azi.Astfel, in Cluj au fost depistate in ultimele 24 de ore un numar de 63 de cazuri noi de infectie cu Covid 19, cele mai multe din Romania dupa cele depistate in Bucuresti, 138. Aceasta in conditiile in care rata de infectare din Cluj ... citeste toata stirea