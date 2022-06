In Cluj au fost depistate zeci de cazuri noi de Covid in 24 de ore, cele mai multe din Romania dupa Bucuresti, 1 din 5 cazuri din Romania a fost la Cluj

Pandemia de coronavirus nu a disparut, o dovedeste faptul ca de ieri pana azi in Cluj au fost depistate zeci de cazuri noi, cele mai multe din Romania dupa Bucuresti.In Cluj au fost depistate de ieri pana azi un numar de 65 de cazuri noi de infectie cu coronavirus, cele mai multe din tara, depasite doar de Bucuresti cu peste o suta de cazuri noi. Aceasta, in conditiile in care Clujul e deja judetul din tara cel mai afectat de pandemia de coronavirus, cu cele mai multe cazuri depistate in cei ... citeste toata stirea