In Cluj-Napoca au inflorit lalelele, dar in zona de munte in weekend sapte persoane au trebuit sa fie salvate dupa ce au ramas cu masinile blocate in zpaada, pe un drum forestier din Maguri Racatau.Un numar de sapte turisti care ramasesera blocati cu autovehiculele in zapada pe un drum forestier de pe raza localitatii Maguri-Racatau au fost salvati dupa ce au sunat la numarul de urgenta 112, sambata, a fost nevoie ca la fata locului sa ajunga un echipaj din Gilau. Jandarmii montani au plecat ... citește toată știrea