In Cluj, orice e posibil! Sofer "cu valoare" transforma trecerile de pietoni in locuri de parcare: "Acesta este un campion"

In Cluj, orice e posibil: un sofer si-a parcat masina chiar pe trecerea de pietoni, fara sa se gandeasca la regulile de circulatie.O fotografie s-a viralizat pe retelele sociale, in care un sofer "cu valoare" si-a parcat masina fara nicio retinere direct pe trecerea de pietoni, blocand accesul pietonilor.Totodata, in fata si in spatele masinii se pot observa alte doua autovehicule parcate neregulamentar, semn ca pentru unii conducatori ... citește toată știrea