In curand, Floresti va depasi Braila ca populatie, iar Romania va avea acelasi numar de locuitori ca Israelul, avertizeaza un expert

Romania are o populatie in scadere, dar exista comune care egaleaza ca numar de locuitori unele capitale de judet. "Popesti Leordeni va depasi, cu actualele tendinte, Ramnicu Valcea ca populatie. De asemenea, in urmatorii 20 de ani Romania ar putea avea aceeasi populatie ca cea a Israelului, care era de peste patru ori mai mic in 1992, iar in 1948, cand s-a infiintat, avea de 23 de ori mai putini locuitori decat Romania", explica Robert Santa, expert in politici publice si coordonatorul