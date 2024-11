In doua comune din Cluj a fost organizata cate o singura sectie de votare, la alegerile de ieri.Este vorba de comunele Buza si Valea Ierii, unde a functionat, ieri, cate o singura sectie. In Valea Ierii sunt inscrisi pe listele permanente un numar de 753 votanti, dintre care si-au exercitat dreptul de vot 2889; doi si-au exprimat votul prin urna mobila iar alti 69 - pe listele suplimentare. In total prezenta la vot, ... citește toată știrea