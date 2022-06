In fine s-a facut dreptate! Pedofilul de la Expo Transilvania, care a speriat Clujul, trimis dupa gratii cu intarziere

Pedofilul care a abuzat o fetita ziua in amiaza mare la Expo Transilvania, in parc, a fost condamnat definitiv la 30 de ani de inchisoare.Curtea de Apel Cluj a dat sentinta definitiva, in dosar fiind 7 parti vatamate, desi in total Souca Samuel Marcelus a agresat sexual 10 copii cu varste cuprinse intre 6 si 12 ani.Instanta a marit cu cate 10.000 euro daunele pe care pedofilul trebuie sa le plateasca catre doua dintre victimele lui, dar a mentinut condamnarea de 30 de ani de ... citeste toata stirea