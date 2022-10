In Floresti apar doua noi parcuri, pe strada Urusagului si in zona strazilor Somesului-Tineretului

Primarul comunei Floresti, Bogdan Pivariu, anunta ca se amenajeaza doua noi parcuri pe strada Urusagului si in zona strazilor Somesului-Tineretului."Am inceput lucrarile de amenajare a doua noi parcuri la Floresti, pe strada Urusagului si in zona strazilor Somesului-Tineretului si lucrari de reamenajare a locului de joaca de pe strada Urusagului.In ultimul an am infiintat si reabilitat pentru comunitatea locala un numar de 10 parcuri/locuri de joaca: Parcul de pe strada Urusagului este ... citeste toata stirea