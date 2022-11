In judetul in care nu trece saptamana in care sa nu fie depistati la volan soferi beti, cu alcoolemie ridicata sau drogati, doar cinci soferi au fost arestati pana acum in acest an pentru astfel de infractiuni.Soferii amendati pentru alcoolemie la volan sunt cu sutele intr-un an in Cluj; cei cu o alcoolemie atat de ridicata incat aceasta devine infractiune sunt cu zecile. O parte, insa, sunt atat de beti incat politistii ii retin pe loc pentru 24 de ore. Foarte putini, insa, ajung si in arest ... citeste toata stirea