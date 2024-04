In lipsa unui strand municipal, mai multi copii din Cluj au folosit lacul amenajat in Parcul Feroviarilor pe post de "piscina" - VIDEO

Strandul Municipal din Cluj-Napoca a functionat pana la sfarsitul anilor '90, apoi fiind lasat in paragina. Nu este de mirare ca, in acest weekend, cu temperaturi de vara, de peste 26 de grade Celsius, mai multi copii au transformat lacul din Parcul Feroviarilor in piscina.Cum afara erau undeva la 30 de grade, tinerii nu au rezistat tentatiei de a face baie si s-au aruncat in balta. Acestia s-au balacit zeci de minute, aratandu-se extrem de incantati ca au gasit aceasta alternativa de relaxare. ... citește toată știrea