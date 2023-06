Aproape 30.000 de intrari, cu incasari de 1,7 milioane de lei, au fost inregistrate in cele patru saptamani de la deschiderea Bazei de tratament si agrement "Baile Sarate" Ocna Mures din Alba, anunta Agentia de presa Rador, care citeaza Radio Cluj.In mini-vacanta de Rusalii, numarul zilnic al intrarilor a ajuns la 2.000. In timpul saptamanii, sunt in medie cam 500-700 de turisti in fiecare zi. In jur de 60% sunt turisti veniti din Cluj.Cel mai scump bilet este de 70 de lei, sambata si ... citeste toata stirea