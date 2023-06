In locuinta unui clujean au fost gasite zeci de cartuse letale, detinute ilegal.E vorba de un barbat de 74 de ani din Cluj-Napoca, posesor legal de arme letale de vanatoare si tir sportiv, care a detinut, fara drept, la locuinta sa 30 de cartuse letale pentru arma de tir. Cartusele au fost ridicate in vederea confiscarii de catre politisti, in cadrul unui control in 14 si 15 iunie la posesorii de arme si munitii. In acelasi control politistii au descoperit si ridicat, din casa unui barbat de ... citeste toata stirea