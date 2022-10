In mai multe zone din Cluj-Napoca miroase a groapa de gunoi si levigat, taman de Zilele Clujului

Clujenii reclama faptul ca in mai multe zone ale orasului, in special in Marasti, Someseni si Gheorgheni miroase puternic a levigat de la groapa de gunoi.Mirosul provine de la noua rampa de gunoi de la Pata Rat, administrata de Consiliul Judetean si firma Supercom. Clujul a mai mirosit si in noiembrie 2020 in ultimul hal.Mirosul era cauzat atunci de transportul deseurilor de la rampa temporara la Centrul de Management Integrat al Deseurilor."Odata cu deschiderea CMID, exista obligatia ca ... citeste toata stirea