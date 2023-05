In noul Cod apare ca noutate posibilitatea elaborarii unui Plan urbanistic general al zonei metropolitane (PUGZM). USR Cluj a propus in proiectul de constituire a Consortiului administrativ tocmai realizarea unui PUG pentru municipiul Cluj-Napoca si comunele invecinate, pentru a asigura o dezvoltare coerenta in zona metropolitana, arata consilierul local Calin Groza."Proiectul PUG-ul pentru zona metropolitana a fost pus de Primarie la sertar cu motivul ca asteapta reforma ... citeste toata stirea