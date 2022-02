In orasul din Romania cu cea mai scumpa piata imobiliara se vor demola peste 200 de case: "Pentru noi legea e sfanta"

Primarul Emil Boc sustine ca in municipiu exista circa 250 de case construite fara autorizatie. Proprietarii au fost amendati si trimisi in judecata, iar casele vor fi demolate daca instantele de judecata vor decide in acest sens. Desi in Cluj-Napoca lipseste o coerenta urbanistica, in centrul orasului aparand cladiri moderne intre case de cateva sute de ani, primarul Emil Boc este hotarat sa faca ordine in doua zone de la marginea municipiului, unde s-a construit ca-n Vestul Salbatic, fara ... citeste toata stirea