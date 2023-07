Dupa ce a laudat sistemul de colectare selectiva cu recompense care functioneaza in trei piete din Cluj aratand ca s-au colectat cantitati record de doze de plastic si aluminiu (dar si de bilete de autobuz oferite oamenilor, la schimb), primarul Emil Boc a anuntat public, la Ziua Live, ca vrea sa introduca in oras o noua facilitate fiscala pentru a incuraja reciclarea, fiind vorba despe "o chestiune care devine vitala in contextul schimbarilor climatice.""In Vancouver se ofera o reducere pe ... citeste toata stirea