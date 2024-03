In Parcul Operei, cu care se lauda Boc, dalele pot fi scoase cu mana lejer. Administratia chiar isi bate joc de clujeni - VIDEO

In urma renovarilor facute de Primaria Cluj Parcul Operei si Esplanada de la Teatrul National s-au transformat intr-o "mare de beton". Pe langa problema disparitiei spatiului verde in zona, mai grav este ca lucrarile in sine au fost facute de mantuiala. Intr-o filmare facuta de cititorii Stiri de Cluj se vede cum dalele pot fi scoase cu mana fara prea mult efort.Situatia sugereaza o problema serioasa in ceea ce priveste calitatea lucrarilor de constructie si administrarea spatiilor publice in ... citește toată știrea