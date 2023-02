In premiera la Cluj, cele patru universitati USAMV, UBB, UMF si UTCN vor construi un Campus Dual, pe un teren de 3,5 hectare, in baza unui consortiu la care adera si primariile Cluj Napoca si Floresti. Proiectul va fi finantat prin PNRR

Un campus universitar dual ar urma sa fie dezvoltat la Cluj, pe o suprafata de 3,5 hectare, in zona Metro, au anunta atat rectorul Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara (USAMV), Cornel Catoi, cat si rectorul Universitatii Babes Bolyai, Daniel David.Proiectul se va dezvolta, in premiera, in cadrul unui consortiu la care au aderat USAMV, UBB, Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF), Universitatea Tehnica (UTCN), precum si primariile Cluj Napoca si Floresti. De asemenea, ... citeste toata stirea