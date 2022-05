In premiera, vor fi autobuze electrice pentru ruta Gilau - Floresti - Cluj-Napoca - FOTO

Municipiul Cluj-Napoca, in parteneriat cu Primaria Comunei Floresti - Cluj, a depus proiecte in valoare de peste 14 milioane EURO pentru achizitionarea a 18 autobuze electrice si 47 statii de reincarcare pentru vehicule electrice.Proiectul "Dezvoltarea sistemului de transport public ecologic prin achizitionarea de autobuze electrice si statii de incarcare" a fost depus pentru finantare in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), Componenta C10 - Fondul local, ... citeste toata stirea