In Romania "mortul e de vina". Cum reusesc unii soferi care ucid la volan sa scape de inchisoare

Doua mii de morti anual pe sosele si aproape tot atatia vinovati in libertate. Ani intregi de procese si sentinte de cele mai multe ori umilitoare pentru familiile victimelor. In Romania, institutia uciderii din culpa pare sa tina cont mai degraba de cat de tare isi regreta autorul accidentului fapta, decat de reparatia morala pe care o asteapta rudele mortilor. Soferul scapa de executarea pedepsei, pentru ca noi avem o vorba: "mortul e de vina". In Anglia, uciderea din culpa e pedepsita cu ... citeste toata stirea