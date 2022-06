In Romania poti gasi cazare sub 200 de lei pe noapte

Consultantul in turism Traian Badulescu a prezentat pentru Economedia cateva destinatii accesibile pentru vacanta de vara."Putem gasi numeroase oferte de cazare ieftina atat in Romania, cat si in alte destinatii. In Romania, pot denumi cazare ieftina o cazare sub 200 de lei pe noapte (per camera), in functie de destinatie. In strainatate, la fel. Pot fi gasite cazari intre 15 si 40 de euro. In general, cele mai ieftine cazari pot fi gasite la pensiuni rurale, vile, hosteluri, youth hosteluri ... citeste toata stirea