Inalta Curte: Introducerea de droguri in tara este considerata savarsita cand inculpatul a trecut cu stupefiantele in spatiul aerian al Romaniei/ Decizia, luata in dosarul unui pictor din Cluj care a adus in tara 36 de grame de frunze de coca

Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit intr-o hotarare prealabila (HP) de interpretare a legii ca infractiunea de introducere de droguri in tara este considerata savarsita in momentul in care inculpatul a trecut cu stupefiantele in spatiul nostru areian, nu abia dupa ce a trecut de punctul terestru de control a frontierei sau de biroul vamal din aeroport, potrivit portalului Inaltei Curti, dupa cum arata G4media.ro."Admite sesizarea formulata de Curtea de Apel Cluj, Sectia penala prin ... citeste toata stirea