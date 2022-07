Inca 43 de persoane cu Covid-19 la Cluj, mai putini decat in ziua precedenta. A crescut insa numarul pacientilor internati in spitalele din judet

In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 2.165 cazuri noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2 (COVID - 19), cu 1.942 mai putine fata de ziua anterioara, arata datele Ministerului Sanatatii. In Cluj au fost identificate 43 de cazuri noi (fata de 171 ziua precedenta). In spitalele din judet, sunt 78 de persoane internate, cu sase mai multe fata de ziua precedenta.393 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile ... citeste toata stirea