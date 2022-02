Inca o actiune de amploare a politistilor clujeni doar pe drumurile din Cluj-Napoca, in doar cateva ore s-a lasat cu amenzi de mii de euro, au fost amendati si zeci de pietoni

Inca o actiune de amploare a politistilor clujeni doar pe drumurile din Cluj-Napoca, in doar cateva ore s-a lasat cu amenzi de mii de euro.Actiunea a fost organizata ieri cu politisti rutieri si politisti de la toate sectiile de politie din Cluj-Napoca, 1-7, plus politisti locali. Doar in cateva ore au fost aplicate aproape 150 de amenzi, in valoare de peste 5.000 de euro - mai exact 145 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 25.440 de lei. Un numar de 39 de amenzi au fost date pentru ... citeste toata stirea