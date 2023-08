Inca o amanare a sentintei in cazul pustiului care a spart site-ului Consiliului Judetean Cluj, instanta trebuia sa se pronunte ieri dar a amanat decizia inca o luna.Procesul se judeca la Tribunalul Prahova, caci inculpatul, la aceasta data major dar la data comiterii infractiunilor minor, a spart si site-ul Politiei Locale Ploiesti. Atat aceasta din urma, cat si CJ Cluj, s-au constituit parti vatamate in procesul in care Lucian Lacatus e acuzat de alterarea datelor informatice - mai exact, ... citeste toata stirea