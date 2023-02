Inca o amanare azi in dosarul "teparului" Traian Onuc, care ar fi inselat sute de persoane promitandu-le apartamente sub pretul pietei, pe care nu le-a livrat niciodata. Termenul de azi s-a incheiat cu inca o amanare.Primul dosar penal pentru inselaciune deschis pe numele lui Onuc numara pana acum nu mai putin de 33 de termene. Al 33-lea a fost chiar azi, s-a dispus o noua amanare la fel ca la ultimele mai bine de zece infatisari: "in vederea administrarii probatoriului testimonial", avand in ... citeste toata stirea