Inca o amanare in procesul in care ministrul de Interne Lucian Bode se lupta cu universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj in scandalul in care acesta e acuzat ca si-a plagiat lucrarea de doctorat.E vorba de procesul inregistrat la Tribunalul Salaj, care i-a respins cererea de anulare a deciziei comisiei UBB care a constatat ca lucrarea sa de doctorat este viciata. Bode a atacat decizia la Curtea de Apel Cluj, unde instanta a avut azi al patrulea termen. Curtea a amanat cauza, dupa ce in urma cu o ... citeste toata stirea