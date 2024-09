Inca o condamnare pentru teparul Traian Onuc, vineri Judecatoria Cluj-Napoca l-a incaltat cu 2 ani si 10 luni in detentie. Victimele credeau ca pot cumpara un apartament in Cluj-Napoca pentru 30.000 euro

Inca o condamnare pentru teparul Traian Onuc, care a inselat zeci de persoane promitandu-le apartamente sub pretul pietei pe care nu avea de gand sa le finalizeze, in celebrele blocuri de pe Miko Imre fara autorizatie de constructie, cu unitati locative vandute mai multor cumparatori.Judecatoria Cluj-Napoca l-a condamnat vineri pe Onuc la doi ani si sase luni de inchisoare pentru inselaciune si un an pentru fals in inscrisuri sub semnatura privata. Constatand ca cele doua infractiuni sunt ... citește toată știrea