Inca o luna cu spor natural negativ in Cluj, datele statistice arata ca au fost inregistrate cu 163 mai multe decese decat nasteri in luna pentru care exista cele mai recente date.Astfel, in noiembrie numarul s-a inregistrat nasterea a 481 copii, cu 18 copii mai putini decat in luna octombrie 2024 si cu 13 copii in plus fata de luna noiembrie 2023. De cealalta parte, numarul deceselor consemnate in luna noiembrie 2024 a fost de 644, cu 25 decese mai multe decat in luna octombrie 2024 si cu 31 ... citește toată știrea