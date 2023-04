Inca o luna cu spor natural negativ in Cluj, mai multe decese decat nasteri inregistrate, arata datele Directiei Judetene de Statistica.Astfel, in luna februarie 2023 numarul nasterilor inregistrate in judetul Cluj a scazut fata de cel inregistrat in luna ianuarie 2023, precum si fata de luna februarie 2022. Numarul deceselor s-au diminuat atat fata de luna ianuarie 2023, cat si fata de luna februarie2022. "Sporul natural a fost negativ in luna februarie 2023", aarata ... citeste toata stirea